"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز ما جاء في مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة

قالت سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة منصة عربية دولية لتقديم دعم وحشد كبير على المستوى الإنساني لسكان القطاع.

وأضافت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المؤتمر يأخذ مسارا إنسانيا واقتصاديا لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، كما أنه يأتي تحت عنوان "عام من الكارثة الإنسانية.. احتياجات عاجلة وحلول مستدامة".

وتابعت: "يمكن استنباط من هذا العنوان وكما تابعنا في الجلسة العامة الأولى أن الجميع تحدث عن حجم الكارثة الإنسانية ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وما وصل إليه قطاع غزة من تدمير لكل مناحي الحياة، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والنساء والأطفال وكبار السن، وضرورة التكاتف الدولي والعربي لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق".