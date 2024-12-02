الزراعة: توزيع 50 طن سلفات نشادر على مزارعي شمال سيناء بعد غياب لسنوات

وزعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المقررات السمادية 50 طن (سلفات نشادر) بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء، وبمتابعة من د أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وقال الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء انه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ علي مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة .

وذلك في إطار تحقيق التنميه المستدامة على أرض سيناء الحبيبة وتحقيق رؤية مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعه الزراعيه من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعده في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري

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