محافظ قنا يبحث 124 شكوى للمواطنين في لقائه الأسبوعي لتحسين الخدمات

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين لتلقي الشكاوى والطلبات من مختلف مراكز المحافظة، بهدف وضع حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

كما استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، عدداً من المواطنين بحضور الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء، بحث محافظ قنا 124 شكوى وطلباً، تنوعت بين حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، والعلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، كما تضمنت الطلبات قضايا متعلقة بذوي الإعاقة، ومجالس المدن، ووحدة الاسترداد، والزراعة، وتشغيل الشباب، والكهرباء، والتأمين الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ قنا، بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات، يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناءً على تكليفات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتفاعل المستمر معهم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على فتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع المواطنين، من خلال جولاته الميدانية، للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم وتحديد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها. وأشار إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يمثلان أولوية قصوى للإدارة المحلية، مشددًا على ضرورة قيام ممثلي المديريات والجهات المعنية بدراسة وفحص جميع مشكلات وطلبات المواطنين بدقة، وإيجاد حلول مناسبة لها بما يتماشى مع القانون.