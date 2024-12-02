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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري كرة القدم النسائية.. أهلي 2009 يكتسح البنك بسباعية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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فاز فريق النادي الأهلي  مواليد ٢٠٠٩ بقيادة الكابتن إكرامي فرج، علي البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة  بالدوري المصري.

استطاع الأهلي أن يحرز في المباراة ٧ أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه البنك الاهلي.

وقد أحرز أهداف الأهلي كلا من كاميليا الديب وسما أحمد ولوجين مدحت.

وشهدت اليوم الاثنين، عدة مباريات مختلفة ضمن منافسات دوري مواليد 2009 للكرة النسائية، حيث تم تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري نظرا لمعسكر منتخب الكرة النسائية الناشئات تحت 17 سنة والذي تم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي.

وواجه فريق الأهلي للكرة النسائية فريق البنك الأهلي على ملعب الأمن المركزي طريق الصحراوي، وكما واجه فريق بيراميدز فريق زد اف سي على ملعب فرعي الدفاع الجوي.

الأهلى إكرامي فرج الدوري