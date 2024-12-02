وزير الرياضة يدشن ثالث وحدة لمبادرة "ريحانة" لتدريب الفتيات من محافظة القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير؛ تدشين ثالث وحدة لمبادرة "ريحانة"، لتدريب الفتيات من محافظة القاهرة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

وتُعد وحدة ريحانة بالجزيرة؛ هي الثالثة بعد تدشينها بمطروح وشمال سيناء، في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «مصر الخير» وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين في هذا المجال.



في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات «ريحانة» تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في رؤية مصر 2030، والتي تتضمن مجموعة من الأهداف منها تعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

ومن جانبه أثني الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمبادرة ريحانة التي تنطلق تحت رعاية حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدور وزارة الشباب والرياضة في دعم الفتاة المصرية من خلال هذه المبادرة ، التي تجعلها أكثر تأثيرا وإيجابية في البيئة المحيطة بها، خاصة مع انتشار المبادرة في جميع المحافظات معرباً عن سعادته لافتتاح مركز لريحانة في محافظة القاهرة.

ولفت المحافظ، إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في مؤسسة مصر الخير في مثل هذه المبادرة، ما يؤكد دور المجتمع المدني في التنمية الشاملة لمجتمعنا.



فيما أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير في مبادرة «ريحانة» يهدف إلى التنسيق في توعية الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتعريفهن بالقوانين المتعلقة بحقوقهن من خلال حملات التأييد والمشاركة المجتمعية، وبعض المشروعات الأخري.



حيث تتضمن مبادرة ريحانة، 26 وحدة للمبادرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار الفتيات المشاركات من خلال المقابلات الشخصية، بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء.