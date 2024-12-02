أسامة السعيد: الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التصعيد في الأراضي السورية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، على الأحداث الجارية في سوريا، إنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التصعيد في الأراضي السورية، في ظل توالي ردود الفعل من جانب دول الجوار والجيش السوري وحلفائه للتصدي للهجوم الذي نفذته الفصائل المسلحة والتنظيمات المتطرفة في حلب وإدلب.

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ردود الفعل حتى الآن تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد، فبعض التقارير أشارت إلى وجود ترتيبات لشن هجوم مضاد من الجيش السوري، الذي بدأ عمليات جوية بدعم من روسيا التي تتحالف معه.

وتابع: “هناك رغبة من جانب بعض الفصائل العراقية للمشاركة في هذه المعارك والتصدي للعمليات التي تقوم الفصائل المسلحة في الداخل السوري، وكل ذلك، يشير إلى أن مؤشرات التصعيد في ذروتها، وستشهد الأيام المقبلة بعض التحركات في المناطق الحدودية أو في التصدي للفصائل المسلحة”.