الأنبا غبريال يسيم 50 شماسا جديدا لكنيسة "العذراء" ببني سويف

ترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي في كنيسة العذراء بقرية "الدشاشي" التابعة للإيبارشية، وصلوات رسامة 50 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس "قارئ" للخدمة بالكنيسة ذاتها، بحضور عدد من كهنة الإيبارشية.

وقام الأنبا غبريال بالرسامة التي تم خلالها اختيار هؤلاء الشمامسة لتولي الخدمة في الكنيسة، مؤكدًا على أهمية هذه الرتبة في خدمة الأسرار المقدسة ونقل تعاليم المسيحية.

وفي سياق آخر، قاد القمص رويس مرقص، راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، الوكيل البابوى السابق، اليوم، قافلة خيرية من الكنيسة لتقديم مساعدات وتفقد الأسر بقرى الصعيد شديدة الاحتياج والفقر.