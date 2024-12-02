ads
الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا غبريال يسيم 50 شماسا جديدا لكنيسة "العذراء" ببني سويف

الأنبا غبريال، أسقف
الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي في كنيسة العذراء بقرية "الدشاشي" التابعة للإيبارشية، وصلوات رسامة 50 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس "قارئ" للخدمة بالكنيسة ذاتها، بحضور عدد من كهنة الإيبارشية.

وقام الأنبا غبريال بالرسامة التي تم خلالها اختيار هؤلاء الشمامسة لتولي الخدمة في الكنيسة، مؤكدًا على أهمية هذه الرتبة في خدمة الأسرار المقدسة ونقل تعاليم المسيحية.

وفي سياق آخر، قاد القمص رويس مرقص، راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، الوكيل البابوى السابق، اليوم، قافلة خيرية من الكنيسة لتقديم مساعدات وتفقد الأسر بقرى الصعيد شديدة الاحتياج والفقر.

الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف كنيسة العذراء شمامسة