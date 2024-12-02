"Moana 2" يحقق 387 مليون دولار في 5 أيام

تصدر الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 387 مليون دولار عالميا، جمع منها 221 مليون دولار في السينمات الأمريكية و166 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 150 مليون دولار تقريبا. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

وقال آلان بيرجمان الرئيس المشارك لشركة ديزني الترفيهية في بيان نشره موقع “فارايتي”: "لقد تجاوز فيلم Moana 2 توقعاتنا العالية هذا الأسبوع وهو شهادة على الظاهرة التي أصبح عليها الفيلم. هذه لحظة للاحتفال، ونحن ممتنون لجميع رواد السينما والمعجبين الذين ساعدوا في جعل هذا أول ظهور قياسي".

بعد تلقيها رسالة من أقاربها في أوقيانوسيا، تُبحر (موانا) في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.