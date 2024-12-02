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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

استشاري تغذية يفجر مفاجأة: الرياضة لا تخفض الوزن

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية
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قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الرياضة لا تؤدي إلى خفض الوزن على الإطلاق، ولكنها تشد الجسم وتحسن الحالة المزاجية، والدورة الدموية، وتزيد من الشعور بالجوع.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره على فضائية "ten"، أن الأكل الجيد هو من يأتي من صنع الله، وأي غذاء من صنع الإنسان لا يُساهم في تحصين صحة الجسم، مشيرًا إلى أن اللبن المعلب الذي يستمر لمدة 6 شهور ليس لبنًا بسبب تعرضه لدرجة حرارة بصورة كبيرة لقتل البكتيريا النافعة، وهذا يحوله لشيء مؤذي.

ولفت إلى أن الأنسولين أمر مهم جدًا للجسم، ويحمي عضلات الجسم، ويمنعها من تكسير البروتين، مشيرًا إلى أن التواصل ما بين الهرمونات والأعصاب داخل الجسم يحدث من خلال الأنسولين.


 

الدكتور عماد الدين فهمي الرياضة الشعور بالجوع