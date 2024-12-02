هدف "الشامي" يقود المصري للفوز على بيراميدز وتصدر الدوري

واصل فريق المصري البورسعيدي، الانتصارات في الدوري، وحقق فوزا مهما على مضيفه بيراميدز، بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2024-2025.

سجل هدف المصري البورسعيدي اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 54 من اللقاء ليمنح فريقه فوزا مهما وثلاث نقاط غالية في الدوري.

بهذه النتيجة تصدر فريق المصري جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بينما تراجع بيراميدز للمركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – سمير فكري

خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس.