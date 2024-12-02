استشاري تغذية: النوم ليلاً يُفرز هرمون مضاد للسرطان

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن المُعلبات والمغلفات والمصنعات قد يكون شكلها جيد، ولكنها مُضرة للصحة، موضحا أن تناول المياه الساخنة على معدة فارغة من أجل إذابة الدهون أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره على فضائية "ten"، أن تناول كميات كبيرة من الليمون لزيادة معدل الحرق سيُؤدي إلى إصابة الإنسان بالقرحة، موضحا أن حمض المعدة تركيزه 100 ضعف الليمون، ورغم ذلك لا يُساهم في زيادة معدل الحرق في الجسم.

وأوضح أن تناول المياه بكثرة والنوم ليلاً يساهمان في زيادة معدل الحرق، مشيرا إلى أن هناك غدة في المخ تفرز ليلاً هرمون أقوى وأندر وأجمل هرمون مضاد للسرطان ورافع للمناعة.