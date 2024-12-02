مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكرم عامر خان وإميلي بلانت

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن انضمام الممثلين العالميين الأيقونيين عامر خان وإميلي بلانت، إلى كوكبة النجوم السينما العالميين، الذين سيكرمهم المهرجان خلال حفل افتتاح دورته الرابعة، التي ستستضيفها مدينة جدة في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، بمقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة في "البلد".

وستشهد ليلة الافتتاح تكريم النجم الشهير الحائز على العديد من الجوائز عامر خان (فيلم "دانجل") والمرشحة لجائزة الأوسكار إيملي بلانت (فيلم "أوبنهايمر") بالإضافة إلى الممثلة المصرية الحائزة على جوائز منى زكي (فيلم "رحلة 404"، فيلم " السرب") وذلك احتفاءً بمسيرتهم السينمائية الحافلة وتأثيرهم الكبير في القطاع. فيما سيتم تكريم الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار والمؤسسة الشريكة لشركة JVL Media، فيولا ديفيس (فيلم "المرأة الملك"، فيلم "الأسوار") خلال حفل توزيع الجوائز في 12 ديسمبر.

كما سينضم كل من خان وبلانت إلى المتحدثين المرموقين للمشاركة في سلسلة "الجلسات الحوارية" الخاصة بالمهرجان، والتي تستضيف ضيوفاً مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وإجراء نقاشات حول مسيرتهم وشغفهم تجاه السينما. وتضم قائمة المتحدثين إيفا لونغوريا (مسلسل "جرائم القتل فقط في المبنى")، وأندرو غارفيلد (فيلم “الشبكة الاجتماعية”، فيلم “تيك، تيك… بوم!”) والممثلة رانبير كابور (فيلم "أنيمال").

وبهذه المناسبة، قالت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "إن كوكبة النجوم التي سيكرمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تمثل نخبة من أبرز نجوم وصنّاع السينما العالميين. نحن فخورون بتواجد عامر خان وإميلي بلانت معنا في ليلة افتتاح دورتنا الرابعة، ونسعد بالاحتفاء بإنجازاتهما الرائعة. نتطلع لأن يكون حفل الافتتاح منصة لتكريم مساهماتهما في صناعة السينما، بالإضافة إلى استكشاف مسيرتهما المذهلة من خلال الجلسات الحوارية الخاصة بهما لاحقاً في المهرجان".

وفي هذا السياق قال عامر خان: "السينما كانت شغفي منذ صغري، ووجودي اليوم بين نخبة من الفنانين العالميين الملهمين هو تجربة استثنائية وملهمة. أتشرف بهذا التقدير المرموق من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأتطلع لمشاركة رحلتي وتجربتي، والتعلم من المبدعين حولي، والاحتفاء مع عشاق السينما بهذا الفن الراقي."

وقالت إيميلي بلانت: "أشعر بحماس كبير للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وأنا فخورة جداً بتكريمي هذا العام. ولا شك أن ما يقوم به هذا المهرجان من دعم للمواهب الجديدة والمبتكرة في عالم السينما لهو أمرٌ يثير الإعجاب الشديد. وأنه متحمسة بشكل خاص للجهود المبذولة لتمكين المرأة في هذا المجال وتعزيز أصواتها في صناعة السينما".