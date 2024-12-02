وزير خارجية لبنان: نجدد التعهد بالالتزام بالقرار 1701

أكد عبدالله بوحبيب وزير خارجية لبنان، أن الالتزام بالتطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن 1701 فتح نافذة في جدار الأزمة، مجددا تعهد بلاده بالوفاء بالتزاماتنا وفقا لمدرجات القرار الأممي.

وأضاف «بوحبيب»، خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن بلاده تعول على ما سبق من أجل خلق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية حتى يرجع الهدوء والازدهار ويبعد شبح الحرب.

وشدد على أنّ الاستقرار والسلام المستدام، لن يتم الحصول عليه قبل إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية بالكامل، مشددًا على أن بلاده تدفع منذ أكثر من عام ثمنا باهظا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.