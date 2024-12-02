بيراميدز والمصري "حبايب" في شوط أول سلبي بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمصري في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2024-2025.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريق دون خطورة على مرمى أحمد الشناوي أو محمود جاد لينتهي الشوط سلبيا.

ويمتلك بيراميدز 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وهو نفس رصيد المصري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – سمير فكري

خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر