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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز والمصري "حبايب" في شوط أول سلبي بالدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمصري في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب السويس الجديد  ضمن  منافسات  الجولة الرابعة، من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2024-2025.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريق دون خطورة على مرمى أحمد الشناوي أو محمود جاد لينتهي الشوط سلبيا.

ويمتلك بيراميدز 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وهو نفس رصيد المصري. 

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين 

خط الهجوم: فيستون ماييلي  - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – سمير فكري

خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

مباراة بيراميدز والمصري الدوري المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري فيستون ماييلي