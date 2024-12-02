ads
الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوي الإعاقة"

جانب من المراسم
جانب من المراسم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك اليوم الأثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال المؤتمر تم استعراض جهود الدولة فيما تم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وابراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.

وجدير بالذكر أن وزير العدل قد وجه بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة "برايل"، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتجدر الإشارة أن تلك الخدمة تم اطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.

1000034046
1000034046
1000034044
1000034044
1000034043
1000034043
1000034042
1000034042
1000034045
1000034045
أشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية الوطنية الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة زينب الشهر العقاري المستشار عدنان فنجرى وزير العدل