الأمن يحبط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة بالإسكندرية والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة" .

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما وضبطهما، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 105 بندقية وفرد خرطوش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.