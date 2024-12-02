ads
الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يحبط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة بالإسكندرية والجيزة

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة" .

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".

 عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما وضبطهما، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 105 بندقية وفرد خرطوش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر وزير التموين بندقية وفرد خرطوش