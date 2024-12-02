مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة ضابطي شرطة في القليوبية

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متاجري المواد المخدرة مصرعهم بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران، وإصابة ضابطي شرطة.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام بؤرة إجرامية تضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – سرقة بالإكراه – مخدرات – شروع فى قتل"، ومحكوم على 2 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد") بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.



تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعي "الأمن العام والأمن المركزى" ، وتبادلا إطلاق النيران مما أسفر عن مقتلهم وإصابة ضابطي شرطة من قوة "قطاع الأمن المركزي" ، وضٌبط بحوزتهم (كمية من مخدري "الهيروين ، الحشيش" – 4 قطع أسلحة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.