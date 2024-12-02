قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مصرع مسن بالدلنجات في البحيرة

قرر أحمد هشام وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامه بالتعدى على مسن، بآلة حادة "سكين" فى منطقة الرقبة تسببت في وفاته.

واصطحبت النيابة العامة بمركز الدلنجات، المتهم لإجراء المعاينة التصويرية لكيفية وطريقة ارتكاب المتهم للواقع.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من العميد محمد حمودة مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود بلاغا، يفيد بقيام عاطل بالتعدى على ابن عمه، مستخدما آلة حادة" سكين " حتى تأكد أنه فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد جمال الدين معاون أول المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "الشحات ح ع ال" 64 عامًا، مقيم بناحية قرية حمور الجديدة التابعة لدائرة المركز، وذلك على يد نجل عمه "عبدالناصف ع ا" على إثر توهمه أنه وراء منع شقيقة من إرسال مبلغ مالى كان يرسله له كل شهر، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.