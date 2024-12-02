الحبس سنة لعامل نظافة متهم بتصوير زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما بمول شهير

عاقبت محكمة الشيخ زايد، اليوم الإثنين، بحبس عامل نظافة بمحل حلويات، عام مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بعد اتهامه بتصوير زميلتيه خلسة أثناء تغييرهما لملابسهما داخل مخزن تابع للمحل فى مول شهير بالشيخ زايد.

بداية الواقعة فى يوم 25 نوفمبر الماضي، عندما تقدمت كلًا من (منار.م) و(فيروز.ع)، العاملتين فى محل الحلويات المعروف، ببلاغ رسمى إلى الشرطة ضد زميلهما فى العمل، (عبدالرحيم.ن)، بعد اكتشافهما أنه قام بتصويرهما خلسة باستخدام هاتفه المحمول أثناء تغييرهما لملابسهما داخل مخزن للمحل.

كاميرا لهاتف محمول بين صناديق الكرتون

وقالت (منار) أمام النيابة: أنها كانت تقوم بتغيير ملابسها استعدادًا للقيام بمهام عملها داخل المحل، عندما لاحظت وجود كاميرا لهاتف المحمول مسلطة عليها من بين صناديق الكرتون فى المخزن، وعلى الفور التقطت الهاتف المحمول المكتشف، لترى أنه كان يسجل مقطعًا مرئيًا لها أثناء تغيير ملابسها، وقالت إنها تأكدت من أن الهاتف يعود إلى المتهم (عبدالرحيم).

وأكدت (فيروز)، زميلة (منار)، فى أقوالها أمام النيابة ما ذكرته زميلتها، وأشارت إلى أنها كانت تشعر بحالة من الاستياء الشديد والخوف، خاصة بعدما تبين لها أن المتهم كان يراقبها أثناء تغيير ملابسها.

وأوضحت أنها شعرت بالانتهاك بسبب هذا التصرف غير اللائق، وأنه يجب محاسبة المتهم على فعلته هذه.

فى التحقيقات الأولية، تم استجواب المتهم (عبدالرحيم)، حيث أنكر تمامًا ما نُسب إليه من اتهام بتصوير الشاكيتيْن خلسة، وأوضح أنه قام بتسجيل الفيديو بواسطة هاتفه المحمول، لكنه نفى أن يكون قد كشف أو صور أجزاء حساسة من أجسادهن.

وأكد المتهم أنه لم يقصد فعل أى شىء غير لائق وأنه لم يكن لديه نية للقيام بمثل هذا التصرف، إلا أن النيابة قررت استكمال التحقيقات بعد فحص الهاتف المحمول المضبوط والتأكد من محتواه.

وقررت النيابة عرض الهاتف المحمول المضبوط على الجهات المختصة لفحصه بشكل دقيق، بهدف التأكد من محتويات الفيديو الملتقط، وتحديد ما إذا كانت الصور والفيديوهات الملتقطة تمثل انتهاكًا لحقوق الخصوصية الخاصة بالشاكيتيْن من عدمه، كما قررت النيابة استدعاء مدير المحل لسماع أقواله بشأن الواقعة، والتحقق من موقفه بخصوص ما وقع داخل مكان العمل.