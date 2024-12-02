الدكتور أشرف العزازي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بندب الدكتور أشرف ‏العزازي -الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا-، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة.‏

حيث أكد وزير الثقافة، على أهمية دور المجلس الأعلى للثقافة، في رسم السياسات الثقافية، ‏وتعزيز الحركة الثقافية والفكرية في مصر، باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تساهم في ‏حفظ الهوية الوطنية، ويشكل منصة مهمة لدعم الإبداع والتبادل الفكري، معربًا عن ‏ثقته في الدكتور العزازي، وقدرته في قيادة المجلس نحو تطوير دوره الرائد في تعزيز الفكر ‏المستنير تجاه قضايا الثقافة والفنون‎.

ووجه وزير الثقافة الشكر للدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، لجهوده خلال الفترة الماضية كقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

والدكتور أشرف العزازي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة جامعة الأزهر 1988، ‏دبلوم الدراسات الإفريقية من قسم اللغات –معهد البحوث والدراسات الإفريقيةـ جامعة ‏القاهرة 1992، ماجستير الفلسفة في الدراسات الإفريقية من قسم اللغات – معهد البحوث ‏والدراسات الإفريقية ـ جامعة القاهرة 1993، دكتوراة الفلسفة في الدراسات الإفريقية من ‏قسم اللغات بكلية البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة عام 1998، والدبلومة الدولية ‏الشاملة في تنمية الموارد البشرية والعلوم الإدارية ـ جامعة جون هيفرـ انجلتراـ بتقدير ‏ممتاز عام 2012‏‎.‎

وعمل الدكتور العزازي، معيدًا بقسم اللغات بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ـ جامعة ‏القاهرة، عام 1989، ثم مدرسًا مساعدًا بقسم اللغات بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية -‏جامعة القاهرة عام 1994، ثم مدرسًا بقسم اللغات بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ـ ‏جامـعة القاهـــرة- عام 1998، ثم أستاذًا مساعدًا بقسم اللغات بمعهد البحوث والدراسات ‏الإفريقية – جامعة القاهرة عام 2004، ثم مديرًا لمركز المعلومات والاستشارات الإفريقية- ‏بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية -جامعة القاهرة- خلال الفترة من 8-1- 2006 حتى 7-‏‏11-2007، وعمل العزازي، أســتاذًا بقسم اللغات –كلية الدراسات الإفريقية العليا– جامعة ‏القاهرة في 29-12-2010، ثم مديرًا لوحدة ضمان الجودة، والمدير التنفيذي لمشروع‎ ‎CIQAP ‎‏ بكلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة حتى 1-1-2013‏‎.‎

كما تدرج العزازي بالعديد من المناصب الدبلوماسية‎: –‎، منها :"الملحق الثقافي المصريـ ‏ومدير المركز الثقافي المصري ـ سفارة جمهورية مصر العربية- بنيجيريا، الملحق الثقافي ‏المصري ـ ومدير المركز الثقافي المصري ـ سفارة جمهورية مصر العربية – نواكشوط – ‏موريتانيا عام 2015، المستشار الثقافي المصري ـ مدير المكتب الثقافية المصري ـ رئيس ‏البعثة التعليمية المصرية – سفارة جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية في ‏عام 2016‏‎ ‎، كما تم تكليف العزازي، بالإشراف على المركز الثقافي المصري بنواكشوط –‏موريتانيا- بجانب عمله الأصلي مستشاراً ثقافياً مصــــرياً ومديراً للمكتب الثقافي والتعليمي ‏بالمملكة العربية السعودية، وتم تكليفه بتقييم وضع المكتب الثقافي المصري بأبو ظبي ‏بدولة الامارات العربية المتحدة عام، 2019 بجانب عمله الأصلي كمستشار ثقافي بالمكتب ‏الثقافي المصري بالرياض‎.‎

كما أشرف، على لجنة إعداد أطلس موسوعي للقارة الإفريقية باللغة العربية، ‏وإعداد بنك معلومات للقارة الإفريقية بمركز المعلومات والاستشارات الإفريقية، وإعداد بنك ‏معلومات للقارة الإفريقية بمركز المعلومات والاستشارات الإفريقية، كما وضع، الخطة ‏التنفيذية للمراكز الثقافية في نيجيريا موريتانيا والسعودية، ونجح في تطوير الخدمة ‏الإلكترونية لجميع الطلاب والطالبات المصريين من أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية ‏السعودية، المقدم إلى جميع أنواع وفئات التعليم المختلفة لعدد يتجاوز2.5 مليون مواطن ‏مصري بالمملكة، كما حصل العزازي على العديد من الدروع والتكريمات بالعديد من المحافل ‏محليًا وإقليميًا ودوليًا.‏