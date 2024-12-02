نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة

ترأس بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، لمناقشة آليات وخطوات تنسيق الجهود متعددة التخصصات بين مختلف القطاعات بالمحافظة، ووضع سياسات وبروتوكولات مشتركة على المستوى المحلي لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وذلك في إطار تدشين الوحدة المجمعة لحماية المرأة ومسار الإحالة الوطني بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة.

ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع أبرز الجهود والأنشطة التي نفذتها الجهات المشاركة خلال الفترة السابقة في قُرى ومدن بني سويف، بما في ذلك الندوات التوعوية والفعاليات الميدانية التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وجه نائب المحافظ الجهات المشاركة إلى إعداد خطط عمل تفصيلية حول هذا الملف الحيوي ليتم تنفيذها خلال العام المقبل، بهدف التوصل إلى رؤية عامة واستراتيجية موحدة تعمل من خلالها كافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة ربط هذه الجهود بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من ضمن محاورها التصدي للأفكار المتطرفة التي تتنافى مع عادات المجتمع المصري وتعاليم الأديان السماوية.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية أن تسفر الاستراتيجية الموحدة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتقليص معدلات العنف بجميع أشكاله، مؤكدًا أن الدولة تعمل بشكل مستمر على مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال العديد من الآليات، من بينها تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرة لتتماشى مع المستجدات وتدعم حقوق المرأة والأسرة.

شهد الاجتماع حضور نارمين محمود،"مقرر اللجنة" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة شيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة بالمحافظة ، إلى جانب ممثلين عن الأزهر الشريف، الكنيسة، الجامعة، مديرية الصحة، التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، ووحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن