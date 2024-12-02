كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال والرحيل عن الأهلي بيد زوجتي

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة في ظل تلقي بعض العروض والجدل حول مستقبله.

وقال مارسيل كولر في حوار لصحيفة DIEPRESSE النمساوية، إنه لم يتلق أي عروض للرحيل عن الأهلي، وأنه يحترم العقد مع مسئولي القلعة الحمراء.

وكشف "كولر" في حواره أن كل تركيزه مع الفريق ينصب على الوصول إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد، يوم 18 ديسمبر الجاري في قطر.

وأضاف المدير الفني للأهلي أنه بإمكانه ختام حياته التدريبية في مصر وارد، ولكنه سيناقش الأمر مع عائلته التي تتواجد في سويسرا، مؤكدا أن الأهلي فريق كبير ويملك أكبر عدد من الألقاب في أفريقيا.

وتابع "كولر" أن جماهير الأهلي تطالب باستمرار تحقيق البطولات، وأنه يسعى لتلبية احتياجات المشجعين، والبحث عن الفوز بكل الألقاب دائما وأنه تأقلم مع الثقافة المصرية وأيضا العادات الدينية ويتفهمها بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

وتحدث مارسيل كولر عن النجم المصري محمد صلاح قائلا: كل المصريين فخورون به لأنه لاعب حقق الكثير، وكان متواجدًا في بازل السويسري وتألق من الدوري السويسري والآن هو نجم ليفربول الأول.