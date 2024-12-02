أورنچ مصر تطلق خدمة «شاور» لتحسين تجربة عملاءها من الصم وضعاف السمع

أطلقت شركة اورنچ مصر خدمة "شاور" المتخصصة في خدمة العملاء بلغة الإشارة في عدة فروع للشركة كمرحلة أولى مع التوسع قريبا في نشر الخدمة بجميع الفروع في جميع أنحاء الجمهورية خلال المراحل التالية.

يأتي ذلك في ظل استراتيجية اورنچ مصر لتعزيز تجربة المستخدمين من ذوي الهمم وإيمانا منها بأهمية زيادة الوعي بلغة الإشارة في المجتمع المصري وترسيخ قيم المساواة والشمول لكافة فئات المجتمع.

وبفضل هذه الخدمة الجديدة، سيتسنى لعملاء اورنچ من الصم وضعاف السمع، التوجه إلى أحد الفروع المخصصة، وإجراء مكالمة فيديو مع ممثلي خدمة العملاء المدربين على تقديم الخدمة بلغة الإشارة لتلبية احتياجاتهم عبر تجربة سلسلة، والحصول على المساعدة في جميع ما لديهم من استفسارات وشكاوى.



تتكامل هذه الخدمة الجديدة للعملاء من الصم وضعاف السمع، مع خدمة العملاء المعتادة التي تتيح لهم التواصل مع خدمة العملاء كتابيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتس اب على رقم 01271002000 للتحكم في الخط، أو الحصول على الخدمات من خلال تطبيق My Orange.

وتعتز اورنچ دائماً بتوفير باقات خاصة وأسعار تفضيلية لصالح العملاء من ذوي الهمم، لتمكينهم من الوصول السلس إلى الأدوات التكنولوجية التي تساهم في تنمية قدراتهم وتساعدهم على القيام بدورهم الطبيعي في المجتمع وتسهل ممارسات حياتهم اليومية.

قالت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة اورنچ مصر “إن اورنچ مصر تستهدف دوما تقديم خدمة عملاء متميزة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر استحقاقا للأدوات المتخصصة مثل ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على خدمة استثنائية تليق بهم وتعزز دمجهم في المجتمع".

شاهد من هنا