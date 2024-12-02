نائب محافظ بني سويف يتابع تسليم المرحلة الأولى من"حياة كريمة" بناصر وببا

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ببا وناصر، حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر، منسق عام المبادرة بالمحافظة، وممثلو دار الهندسة وجهاز تعمير شمال ووسط الصعيد، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية، ووكلاء الوزارات، ومسؤولو القطاعات الخدمية وشركات المرافق ذات الصلة، وعدد من أعضاء فريق "حياة كريمة".

استعرض نائب المحافظ تقارير الأداء الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطرق، الصحة، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الشباب والرياضة، الري، وغيرها من القطاعات الحيوية. وناقش الاجتماع نسب الإنجاز في المشروعات المتبقية، مع التركيز على إزالة العقبات التي قد تعوق تسليمها في المواعيد المحددة.

وأكد نائب المحافظ تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية الإسراع في استكمال تلافي الملاحظات الخاصة بالتسليم والتشطيبات النهائية لبعض المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.