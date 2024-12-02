العريان: موقف الملاكمة من البرنامج الأوليمبي معلق ولكنها لم تخرج من الأولمبياد

أكد المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ،أن رياضة الملاكمة لم يتم استبعادها من البرنامج الأولمبي ولكن موقفها معلق، وسيتم تحديد موقفها النهائي في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية المقبل والمقرر له شهر مارس المقبل.

وأوضح العريان أن الاتجاه داخل اللجنة الأولمبية الدولية استمرار الملاكمة كرياضة أولمبية حيث أنها من أقدم الرياضات ولكن تحت مظلة اتحاد عالمي جديد وهو World boxing بدلا من الاتحاد الدولي AIBA، وذلك بعد التجاوزات الكثيرة التي شهدتها رياضة الملاكمة تحت مظلة الاتحاد الدولي AIBA.

وأضاف العريان أن الاتحاد العالمي للملاكمة World boxing والذي تم إنشاءه حديثاً انضم له اكثر من 60 دولة وفي حال وصول عدد الدول المسجلة فيه لأكثر من 100 دولة سيتم الاعتراف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وسيكون هو المسؤول عن إدارة اللعبة في البرنامج الأولمبي ابتداءً من أولمبياد لوس انجلوس 2028.

واستطرد العريان أنه يجب على الاتحاد المصري للملاكمة أن يبدأ في إجراءات التسجيل بالاتحاد العالمي للعبة World boxing ليكون له الحق في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في حال اعتماد هذا الاتحاد رسمياً من اللجنة الأولمبية الدولية وهو ما سيحدث في الغالب.