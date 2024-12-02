"أوقاف الفيوم" تعقد لقاءات دعوية بالمداراس حول "مواجهة الشائعات ضرورة وطنية"

عقدت مديرية أوقاف الفيوم لقاءات دعوية بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم بعنوان:"مواجهة الشائعات ضرورة وطنية" اليوم الإثنين، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري،وبرعاية كريمة من وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي، وبحضور نخبة من الأئمة المتميزين.

وخلال هذه الندوات حذر السادة العلماء الطلاب من خطورة الشائعات والمواقع المشبوهة، مؤكدين أن ديننا الحنيف قد دعانا إلى ضرورة التثبت في النقل قولا أو كتابة أو مشاركة إلكترونية،مبينين أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم والأحمق يتكلم دون أن يفكر، وإن أخطر أنواع الاستعلاء هو الاستعلاء باسم الدين.

كما أكد أئمة الفيوم، أن ديننا هو دين القيم الأخلاقية والإنسانية الراقية السامية،وأن من خرج على مقتضى القيم الإنسانية الراقية خرج على مقتضى القيم الدينية،وانحرف عن الفهم الصحيح للدين،كما حذروا من محاولات النيل من الآخرين غيبة أو نميمة أو سخرية أو همزا أو لمزا،فقد ورد أن رجلا أتى إلى سيدنا عمر بن عبدالعزيز، وذكر له عن رجل شيئا، قال له: "إن شئت نظرنا في أمرك؛ فإن كنت كاذبا، فأنت من أهل هذه الآية: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}، وإن كنت صادقا، فأنت من أهل هذه الآية: {هماز مشاء بنميم}، وإن شئت عفونا عنك، فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه".

وأضاف العلماء، أنه لو حرص كل منا على التثبت والتبين قبل إصدار الأحكام،أو قبل بث ونشر كل ما يصل إليه،لفقدت الإشاعة أثرها،ولأحجم مروجوا الإشاعات عن نشرها بين الناس، ومن القيم الإنسانية،البعد عن الغيبة، يقول تعالى:{ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم}، وعن أبي هريرة (رضي الله عنه)، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: (أتدرون ما الغيبة؟)، قالوا: (الله ورسوله أعلم)، قال: (ذكرك أخاك بما يكره)، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته)، وما أقدم الإنسان على الغيبة إلا لانشغاله بعيوب الناس عن عيوب نفسه،فيقول (صلى الله عليه وسلم):(يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه)،بل إن الإنسان مطالب بأن يرد عن عرض أخيه حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)،حفظ الله مصر قيادة وشعبا.

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