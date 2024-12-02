جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة بيطرية لقرية "معذور"

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية لقرية معذور والقري المجاورة بمركز الرياض، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

جاء وذلك في إطار إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

ويعد المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة، وجاءت القافلة سلسلة لامتداد القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.



وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وتنفيذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ومشاركة الأساتذة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أقسام طب الحيوان وأمراض الدواجن والتناسليات بالكلية.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القواقل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثورة الحيوانية، مضيفاً أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.



ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملي لطلاب الكلية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي الإيجابي الذي تقوم به.



جدير بالذكر، أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية “الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن”، وتم توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 150 حالة دواجن، و66 حالة جراحة، و75 حالة تناسليات، و85 حالة باطنة.

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