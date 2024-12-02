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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بتروجيت في مواجهة فاركو بالدوري المصري

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
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أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجيت بقيادة سيد عيد، عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض مواجهة فاركو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، رشاد المتولي، حامد حمدان

خط الوسط: أحمد رضا، أحمد بجبج، توفيق محمد

الهجوم: بدر موسى، إسماعيل باما، شيكودي جبريل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
زياد فرج، عبد الله محمود، أحمد غنيم، محمد علي عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، محمد دودو، محمد خليفة

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