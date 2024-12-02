" زراعة المنوفية": توزيع 3600 طن نترات ويوريا علي المزارعين

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على وضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 193ك و800 م اعتبارا بداية نوفمبر وحتي نوفمبر 2024 ، بناحية أشمون و شبين الكوم وبركة السبع والشهداء وقويسنا ومنوف وتلا والباجور، والتي تخدم مساحة 225 فدان ، كما أكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي ، فقد تم الإنتهاء من توزيع أكثر من ثلاثة آلاف و608 طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الاول من اكتوبر 2024 وحتى 26 نوفمبر 2024، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ مايزيد 18ألف و953 طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 24 ترخيص تشغيل لمزارع دواجن وماشية ومحلات أعلاف ، فيما تم إجراء 17 معاينات لمزارع دواجن وماشية ومصانع ومنحل تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص ،والمرور على 23 محل أعلاف و40 مركز تجميع ألبان ، بالإضافة إلى المرور الميداني على 5596 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، كما تم عقد 35 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .