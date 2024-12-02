“ قطع في البلعوم”.. مأساة مقتل "مرام" على يد زوجها بالحي الراقي

الأحلام السعيدة التي كانت تعيشها « مرام» مدرسة الإنجليزية والتي عاشت أغلب حياتها بدولة كندا، اصطدمت بحائط صد منيع وتحطمت حياتها -أو بمعنى أكثر دقة- ( انتهت حياتها) باللفظ الحرفي، فلقد قُتلت على يد فارس أحلامها التي رسمت حياتها معه، وهو زوجها رجل الأعمال الشهير ومهندس الديكور، الذي أنهى حياتها بطريقة مأساوية، داخل مسكنهم بالحي الراقي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

الزوج احتجزها 5 أيام في المنزل

بمجرد وصول القضية إلى الشرطة والنيابة عقب الإعلان عن وفاة الضحية، باشرت جهات التحقيق عملها في الواقعة، وذكرت أسرة مرام: أن زوجها خنقها حتى أصيبت بـ قطع في البلعوم، وتركها في المنزل 5 أيام، ثم بدأ يبحث عن طبيب أنف وأذن لها، وتم نقلها للمستشفى ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي وأجرت 6 عمليات لإنقاذها إلا أنها توفيت.

مرام كانت تُدرس للأطفال وتساعد المحتاجين

وأوضحت أسرة مرام، أن نجلتهم تبلغ من العمر 31 عامًا، وتخرجت من مدرسة دولية، وكانت تُدرس للأطفال وتساعد المحتاجين، مؤكدين أن نجلتهم كانت تحب زوجها، ولا توجد مشكلات بينهم في الفترة الأخيرة.

وأشاروا أن مرام لديها طفلتان من زواج سابق، وزوجها لديه طفل من زواج سابق، وكانوا يعيشوا جميعًا حياة سعيدة، وما حدث كان صدمة كبيرة

قطع في البلعوم

بينما أوضح التقرير الطبي أن جثة “ مرام ” كان بها قطع في البلعوم بطول 8 سم، مع وجود سحجات على الرقبة بسبب الخنق، حيث تبين أن الفتاة أصيبت بصديد في القصبة الهوائية والبلعوم جراء القطع الذي أصيبت به، ما أدى لوفاتها.

تعدى عليها بالضرب المبرح

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم هو زوج المجني عليها، ويعمل مهندس ديكور، ولديه شركة خاصة في ذلك المجال، والسبب الرئيسي هو خلافات زوجية بينهما، وتعدى بالضرب المبرح عليها.

ضبط مهندس ديكور

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على رجل أعمال لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بمنطقة التجمع الخامس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات ووفاتها داخل المستشفى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

آثا اعتداء على جثة مرام

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث وُجدت جثة لسيدة تُدعى “مرام” (31 عامًا)، على جسدها آثار ضرب واعتداء.

وبعد إجراء التحريات، تبيّن أن السيدة لديها طفلتان وكانت تعمل معلمة بمدرسة دولية، وتزوجت من رجل أعمال شهير ونشبت بينهما خلافات في الأونة الأخيرة وتعدى عليها بالضرب ما تسبّب في إصابتها بكسور، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها توفيت.

قرارات النيابة

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.