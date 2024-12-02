رئيس نادي المعلمين بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة حول حريق قاعة الأفراح

كشف الدكتور سمير النيلي، رئيس نادي المعلمين بالإسكندرية، عن تفاصيل حريق الذي اندلع منذ قليل بمحيط النادي بمنطقة سيدي جابر كورنيش.

أكد النيلي خلال تصريح صحفي له، إن الحريق نشب في إحدى القاعات الأفراح المجاورة لنادي المعلمين بالإسكندرية بدون أي إصابات.

وأضاف رئيس نادي المعلمين بالإسكندرية أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد تصاعد أدخنة كثيفة بسبب شدة الحريق.

وأشار إلى أن الحريق لم يؤثر على نادي المعلمين بالإسكندرية وأن العمل داخل النادي يسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، مضيفا أن النادي يستقبل رواده بصورة طبيعية دون أي تأثير.

وكان قد نشب حريق هائل عصر اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، بمحيط نادي المعلمين في الإسكندرية.

تسبب الحريق الذي اندلع بمحيط نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر، في تصاعد أدخنة كثيفة بسبب شدة الحريق.

على الفور تحركت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده.