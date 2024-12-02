القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية".

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، أن القيادة السياسية حرصت على ظهور المجتمع المدني في مساندة الدولة فى جهودها التنمية والحفاظ على التنمية المستدامة، لافتة إلى إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، مضيفة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنشأ ليكون مظلة تجمع منظمات المجتمع المدني يمكن من خلاله مؤازرة جهود الدولة في التنمية.

وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"،إلى أن الدولة اتجهت لمنحهم الفرصة في التمكين، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة تسمح بتقبل الأخر والتنوع، لأن مسئولية لرعاية ذوي الهمم مسئولية دينية واخلاقية ومجتمعية، لافتة الى أن المجتمع المدني أطلق العديد من المبادرات لدعم ذوي الهمم.

وقام المجلس بعرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة.

والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، السفيرة نبيلة مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.

واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.