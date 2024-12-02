سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تحرك جديد منتصف تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 ليسجل ارتفاعًا بواقع 12 قرشًا ليصل لمستوى 49.75 جنيه بالبنك الأهلى المصري ، ونرصد آخر سعر صرف للدولار نهاية تعاملات اليوم.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 49.64 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 49.65 جنيه للشراء, و49.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في بنك القاهرة نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 49.67جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في بنك البركة الإسلامي نحو 49.56 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في بنك قناة السويس نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.