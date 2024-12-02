رئيس النواب يصحح صياغة لغوية بقانون الضمان الاجتماعى.. تفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، على تعريف " أبناء الرعاية اللاحقة بمشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد ضبط لغوي من رئيس المجلس.

ويقضي تعريف "أبناء الرعاية اللاحقة" الوارد بالبند (27) بالمادة الأولي من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنهم الأبناء المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وبلغوا سن 18 سنة.

يأتي النص بعد تنبيه المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي أهمية استبدال عبارة " من تجاوزوا سن 18 سنة" إلي "بلغوا سن 18 سنة" حرصا علي عدم أسقاط التعريف عمن يصادف عيد مولده اليوم الثامن عشر، حيث أن عبارة "من تجاوزوا سن 18 سنة" تعني أن التعريف ينطبق فقط على من أتموا 18 عامًا ودخلوا في سن 19 أو أكثر، وبالتالي قد يُستثنى من يصادف عيد ميلاده الثامن عشر اليوم، و باستخدام عبارة "بلغوا سن 18 سنة"، يصبح التعريف شاملًا لكل من أتموا الثامنة عشرة في يوم ميلادهم وما بعده، مما يضمن شمول جميع المستحقين دون أي لبس.

ويهدف هذا التعديل إلى توخي الدقة وعدم إسقاط أي فئة قد تكون مستحقة للرعاية اللاحقة.