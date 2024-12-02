ماذا يعني قرار "التأمينات" برفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم 2 نوفمبر 2024، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير 2025.

تفاصيل الزيادات الجديدة

صرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان صحفي، بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيُرفع ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: هو أقل مبلغ يمكن لأي جهة أن تؤمّن به على الموظف.

هو أقل مبلغ يمكن لأي جهة أن تؤمّن به على الموظف. الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: هو أعلى مبلغ يمكن التأمين به على الموظف.

زيادة في قيمة المعاشات

أوضح عوض أن هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصبح الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

الفئات المستفيدة من القرار

كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها. كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها. كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

الإطار القانوني للقرار

أكد عوض أن القرار يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان رفع قيمة المعاشات المستحقة للمؤمّن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

الهدف من القرار

تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إصلاحات شاملة في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تعزيز القيم المالية للمعاشات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بعد التقاعد.