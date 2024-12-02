معهد وقاية النباتات يستقبل وفدًا سلوفينيًّا للمشاركة في التوعية بدور النحل كملقحات طبيعية

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات، ممثلا عن مركز البحوث الزراعية سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، لتبادل الخبرات والمعرفة بين الوفد وباحثي المعهد، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الأفكار والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وقد رحبت الدكتورة شيرين عاصم، بالسيد ساشو بودليسنيك سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، والدكتورة فالنتينا سفيتكوفيتش رئيس أكاديمية تربية النحل في سلوفينيا والوفد الدبلوماسي المرافق لهما، والدكتور محمد حبيب الأمين العام لاتحاد النحالين العرب.

وأشادت بأهمية الحدث واستمراريته حيث يقام للعام الثاني على التوالي بقسم بحوث النحل بالمعهد بهدف الترويج لدور الملقحات في الحفاظ على التنوع الحيوي ومساهمتها في زيادة الإنتاج الزراعي، و أعربت عن أهمية مواصلة التعاون بين الدولتين في عدة مجالات زراعية أخرى بالإضافة لمجال النحالة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن وقاية النباتات يتخذ صناعة نحل العسل مخططاً استراتيجياً يحرص على نشره بصفه مستمرة بإقامة البرامج التدريبية والملتقيات العلمية الداعمة له، فضلا عن المشاركة في المهرجانات المتخصصة بصفة دورية، وذلك لتعزيز الممارسات الصحيحة وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة المناحل بشكل ناجح و فعال.

وفي السياق نفسه، أشار “عبدالمجيد” إلى أهمية فاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل بالتعاون مع دولة سلوفينيا في تعزيز الوعي البيئي و تبادل الخبرات حول أهمية النحل كملقحات طبيعية ودوره الحيوي في دعم إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة، علاوة على تعزيز التعاون الدولي و المساعدة على مواجهة التحديات العالمية التي تواجه الملقحات، مثل استخدام المبيدات الحشرية وتغير المناخ، وبحث الحلول المبتكرة للتصدي لهذه التحديات و دعم الزراعة المستدامة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة أسماء أنور رئيس قسم بحوث النحل بالمعهد، عن حضور عددا من أطفال المدارس وأسرهم للفاعلية حيث تم دعوتهم و تقديم وجبات صحية لهم تحتوي على عسل النحل وحلوى مدعمة بمنتجات نحل العسل لرفع قيمتها الغذائية والمناعية.

كما شارك الأطفال في المناقشات التفاعلية التعليمية وبعض العروض والرسم على خلايا النحل لزيادة المعرفة والتعلم عن النحل وأهميته.

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