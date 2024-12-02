"الخدمات البيطرية": مصر ضمن أوائل الدول التي تعتمد مزارع خالية من "البروسيلا"

صرح الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الهيئة تبذل أقصى جهدها لمكافحة مرض البروسيلا، من خلال سياسات الاختبار والذبح والتعويض، كذلك تحصين الماشية (أبقار-جاموس-أغنام-ماعز)، وتنظيم حملات تحصين للمواشي من عمر 4 إلى 7 شهور بلقاحات البروسيلا مجاناً، وأصبحت مصر من أوائل دول العالم التي تعتمد مزارع خالية من مرض البروسيلا، وذلك من خلال اعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وأكد "شاهين" أن نسبة وجود المرض في مصر ضئيلة جداً، ونوصي المربيين بتقديم حيواناتهم للجان الاختبار والتحصين لمرض البروسيلا، للحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من انتشار هذا المرض في الحيوان والإنسان.



وقال إن هيئة الخدمات البيطرية، تنصح دائما المواطنين بغلي الألبان لمدة 20 دقيقة للتخلص من مسببات المرض، والحصول على المنتجات ذات الأصل الحيواني من أماكن موثوق بها وخاضعة للإشراف الطبي البيطري الكامل.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، تتواصل جهود الوزارة في دعم الفلاح ورفع العبء عن كاهله، بتقديم الخدمات الطبية البيطرية مجاناً، من خلال الزيارات الميدانية والقوافل البيطرية المجانية، وتم زيادة التعويضات لمرض البروسيلا لدعم وتشجيع السادة المربين على الاستمرار في التربية والاستثمار في هذا المجال، لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطن المصري (لحوم – ألبان)، ويتم صرف التعويضات من ميزانية الهيئة المخصصة لذلك.



وتهيب وزارة الزراعة بالمواطنين عدم الانسياق لأي أخبار متداولة غير صحيحة والتأكد من مصادرها أولاً.



ويوجد استراتيجيات وبرامج وخطط للمكافحة والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك الوبائية ومنها مرض البروسيلا.



وتواصل الهيئة جهودها المضنية لحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة، تحت مظلة الصحة الواحدة بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والوزارات الأخرى ذلت الصلة لتحقيق حياة آمنة صحية وغذاء صحي وأمن.