النيابة تحيل عاطلًا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالجمالية

أحالت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، متهم بمزاولة نشاط إجرامى، في مجال سرقة المواطنين بالإكراه، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهم، تهم اقتحام مسكن، وسرقة سيدة بالإكراه، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة بيضاء، والاتجار في المخدرات، وطلبت عرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجمالية .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة "مبلغ مالى" ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "المستولى عليه" – سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.