صلاح محسن يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز في الدوري

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي المصري، اليوم الإثنين، نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من بطولة الدوري المصري الممتاز "النيل" 2024-2025، على استاد السويس الجديد.

ويدخل المصري في الجولة الرابعة، برصيد 7 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات خاضها خلال الثلاث جولات الاولى، فاز في مباراتين منها وتعادل في الأخيرة، ليتحل بذلك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.

ويسعى كلا الفريقين في الحفاظ على صدارته للترتيب؛ حيث يدخل فريق بيراميدز ايضا برصيد 7 نقاط، فاز في إثنين منها وتعادل في الآخيرة، لتكون هذه المباراة قوية وتحد كبير للناديين لمحاولة كلا منهما الفوز، وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيده.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي :

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – سمير فكري

خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر