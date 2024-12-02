خبير تكنولوجيا يدعو للحفاظ على بياناتنا الرقمية من الاختراق ونشر الوعي

قال المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات على أهمية أمن المعلومات، وضرورة الحفاظ علي سرية البيانات الشخصية من الاختراق حتى لا نتعرض للنصب والابتزاز من جانب بعض العناصر الإجرامية التي تستغل التكنولوجيا بشكل سيء، مشيرا إلى أن ضرورة نشر الوعي التكنولوجي أصبح شيء غاية في الأهمية خاصة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه مع ظهور عصر الذكاء الإصطناعي والذي أصبح أحد سبل تقدم الدولة



وكشف المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي وتحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية عن أهمية المدن الذكية والمتطورة عن الفرق بين المدن القديمة والجديدة هو استخدام التقنيات التكنولوجيا الحديثة في بناء وتنفيذ تلك المدن لتجنب أخطاء الوقوع في الماضي عن طريق الاستخدام الأمثل للاتصالات المتقدمة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تستهدف دوما استكمال خطة التنمية المستدامة مصر 2033.

وأشار المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي إلى أهمية المدن الذكية ومدن الجيل الرابع في الوقت الحالي، لأنه يتم استخدام التقنيات الفنية المتقدمة في تحليل البيانات لتسهيل الحياة على المواطنين والتي من خلالها يتم تيسير كل شيء أمام المواطن وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وأيضا التقنيات الحديثة هي أساس الحلول الحضارية التي تساعد المواطن في معيشته.

وأوضح المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي، أنه يمكن تحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية وفقا لخطة مدروسة تستهدف تطبيق التكنولوجيا وتقنية الاتصالات الحديثة، وهذا ما حدث بالفعل حيث تم استبدال بعض العدادات القديمة في الكهرباء والماء واستبدالها بكروت وهذا يؤدي إلى الترشيد من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وكشف المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي أن المدن الذكية لها فائد استثمارية هامة وتتمثل في، استغلال حلول التشغيل الذكية في المدن الجديدة يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة خفض السعة المرورية، توفير حياة مرنة للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا جلب استثمارات بمنتهى السهولة نظرا لسهولة الخدمات وفقا لتقنيات حديثة عالية المستوى.



واضاف المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي أن تكلفة إنشاء المدن الجديدة تكلفته عالية جدا إلا أن الدولة نجحت في إنشاءها حرصا على حياة أفضل للمواطنين، وحرصت الدولة على جلب كيانات شبابية وتدريبهم بشكل عالي يؤهلهم إلى تسخير التقنيات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين، موضحا أن على الشباب الاتجاه إلى تعلم التكنولوجيا لأنها أصبحت الحياة وهي الاستثمار الحقيقي الفعلي في الوقت الحالي.



وتابع المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي أن المدن الذكية مزودة بكاميرات في كل مكان ومزودة بالذكاء الإصطناعي في تحديد السيارات والأشخاص في أماكنها بشكل سريع في جزء من الثانية والذي يخضع لقاعدة تحليل البيانات، كما أن المدن الذكية تتيح تواجد العاملين طوال الوقت يرسي حالة من الأمان لدى المواطنين.

واختتم المهندس ياسر علي خبير التحول الرقمي عن أن التقنيات التكنولوجية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، هي أعلى تقنيات في العالم وتم تطبيقها بشكل أبهر الجميع .