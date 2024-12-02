رئيس جامعة طنطا يستقبل لجان فرق تجديد الاعتماد البرامجي والمؤسسي لكلية التمريض

استقبل الدكتور محمد حسين، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتجديد الاعتماد البرامجي والمؤسسي للبرنامج العام بكلية التمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة لبنى خميس منسق الزيارة، وضمت لجنة فريق الاعتماد المؤسسي الدكتورة مايسة عباس محمد عامر (رئيسا للفريق)، والدكتورة سناء عبد العظيم إبراهيم غندور (عضوا)، والدكتورة نسرين محمد شحاتة شلبي (عضوا)، وضمت لجنة فريق الاعتماد المؤسسي الدكتورة مايسة عباس محمد عامر (رئيسا للفريق)، والدكتورة نعمات محمد السيد حسين (عضوا)، والدكتورة ايمان سلمان طايع (ملاحظ).