بالصور.. تكريم أبطال التغيير في ختام برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بالصعيد

احتفل برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذه المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS)، بإنجازاته المُلهمة التي دعمت آلاف النساء والفتيات في صعيد مصر. وقد حضر الحفل معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسعادة السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر.

البرنامج، الذي استمر لأربع سنوات (2020-2024)، استهدف 12 قرية في محافظتي قنا والمنيا، حيث استفاد منه أكثر من 7,000 شخص.

ركز البرنامج على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والتصدي للزواج المبكر، وختان الإناث، والتحرش الجنسي، إلى جانب توفير فرص اقتصادية وتدريب مهني شامل.

جانب من التكريم

أبرز الشخصيات المكرّمة:



تم خلال الحفل تكريم “أبطال التغيير” الذين ساهموا في تحسين مجتمعاتهم، ومن بينهم:

1. سعدية صلاح

• مستفيدة من ورشة نحت الأحجار بقرية دندرة،بمحافظة قنا وحققت استقلالًا ماليا بتمويل دراستها من دخلها.

2. هناء سعد إسكندر

• من قرية بني أحمد بمحافظة المنيا، عملت على مناهضة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وساعدة أسرتها ماليا.

3. آلاء يسري عبد الوهاب

• من قرية أبيوها بالمنيا، نجحت في إقناع أمهات وجدّات بإيقاف ختان الإناث وتسعى لتصبح معلمة فقه وشريعة.

4. مريم جمال ثابت

• من قرية نواي بالمنيا، قادت مبادرة “دوار الحوار” لتعزيز قيم المواطنة والسلام باستخدام الفن والرياضة.

5. أسماء عبد الله حمزة رياض

• من قرية العمودين بالمنيا، عملت على نشر قيم التسامح وبناء السلام داخل مجتمعها.

6. أحمد سعد توفيق

• من قرية دندرة، قائد مبادرة “هنربي صح” للتربية الإيجابية، وحصل على الشهادة الدولية كمدرب ريادة أعمال.

7. فاطمة أحمد

• من قرية دندرة، شاركت في إعداد دليل تدريبي عن التربية الإيجابية، واستخدمت أساليب مبتكرة مثل مسرح العرائس لتوعية الأطفال.

8. مارتينا عرموس

• من قرية القبيبة، قائدة مبادرة “كن تكنولوجي” لتشجيع الفتيات على الاستخدام الآمن للإنترنت.

9. الزهراء عبد المنعم

• من قرية القبيبة، جمعت بين عملها كمعلمة رياضيات ودورها كقائدة تغيير لتعزيز مهارات الفتيات في التكنولوجيا.

10. إسراء محمد فؤاد

• من قرية المعنى، استخدمت دخلها من ورشة النول الفرنسي لتأمين مستقبلها المالي والمساهمة في مصاريف أسرتها.

11. رابعة صابر

• متدربة بورشة الفخار بقرية المحروسة، تحدّت التقاليد وحققت الثقة بالنفس والاعتماد الأسري عليها.

12. سناء عبد الوهاب أحمد

• من قرية جزيرة الحمودي، استفادت من ورشة الكروشيه لتربية أطفالها الثلاثة، وأكملت تعليمها بعد توقفها.

تكريم الفتيات



حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة، منهم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، و هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة ، و شون جونز، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ، و أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ، و إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى وعضو اللجنة الاستشارية لفضيلة المفتي ،و القس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي ،و سميرة لوقا، مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، ممثلة عن الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

جانب من الحفل

و في ختام الاحتفالية ،أعربت السفيرة هيرو مصطفى عن تقديرها للمشاركين قائلة: “تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأسره. معًا، نصنع مستقبلًا أفضل للجميع.” كما أكد الدكتور وليد بريقع، المدير التنفيذي لمؤسسة النداء، على أهمية التمكين في خلق كوادر قيادية تُحدث تغييرات مجتمعية حقيقية.

و اختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والجوائز، و التأكيد علي الالتزام بتحقيق مستقبل مشرق للجميع.