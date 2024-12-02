«بسبب السجائر».. 21 ديسمبر محاكمة مزارع متهم بهتك عرض طفل وتصويره بإمبابة

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أولى جلسات محاكمة مزارع متهم بـ هتك عرض طفل وتصويره، وذلك بعد تهديده بإفشاء سر تدخين الطفل للسجائر في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، في 21 ديسمبر المقبل.

المتهم هتك عرض المجني عليه وصور مقطع فيديو

وجاء بأمر إحالة القضية التي حملت رقم «14231 /2024» أن المتهم "ع.ا"، يبلغ من العمر 23 سنة، في 4 سبتمبر2024، هتك عرض الطفل المجني عليه "أ.ا"، 15 سنة، بالقوة والتهديد بأن صور له مقطع خلسة حال تدخينه لسيجارة مستغلًا حداثة عمره، مهددًا إياه بنشر ذلك المقطع بين أهليته، وعقب ذلك طلب منه ممارسة الفاحشة فامتثل له المجني عليه خوفا منه وتعدي المتهم على الطفل جنسيًا، واستتبع اعتدائه بتصويره خلسة.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه

وتابعت التحقيقات.. أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه بأن التقط مقطع مصور له في مكان خاص وأذاع تسجيلا متحصلا عليه من الجريمة محل الاتهام السابق، مهددًا بنشر ذلك المقطع.

الطفل يعاني من حالة نفسية إثر الواقعة

وثبت بالتقرير الوارد من إدارة الطفولة والأمومة بالتوصية بعرض الطفل لجلسات علاج نفسي، حيث إن الطفل يعاني من حالة نفسية إثر الواقعة.

بسبب تدخين السجائر

وشهد الطفل المجني عليه أن المتهم قام بتصويره حال تدخينه السجائر، مهددًا إياه بإرسال ذلك المقطع المرئي المصور لوالده، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب منه، وهو ممارسة الفاحشة معه فامتثل له فتعدى عليه جنسيًا مرات عدة، وصور ذلك التعدي خلسة، وقبيل تحرير المحضر أرسل ذلك المقطع لشقيق والد المجني عليه.