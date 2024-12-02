بمعرض تشكيلي.. أكاديمية الفنون تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة

استضافت أمس قاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية بأكاديمية الفنون، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس الاكاديمية، معرض فن تشكيلي بعنوان " نغمات لونية" والذى أقيم تحت إشراف وتنظيم مؤسسة إيمان مصطفى للفنون بالتعاون مع الدكتورة عفاف طلبة المستشار الثقافي للمؤسسة واستاذ البيانو بالكونسرفاتوار، يأتى المعرض مواكبة لليوم العالمى لذوى الإعاقة، حيث يضم المعرض 40 لوحة فنية متنوعة الخامات والمساحات من إبداع وإنتاج ذوى الهمم بالإضافة لمشاركة فنانين تشكيلين بأعمال متميزة دعما لهم.

وقد تضمن حفل الافتتاح بعض الفقرات الفنية حيث القى إبراهيم نيانغ الرئيس السابق للرابطة الوطنية للطلاب السنغاليين بمصر قصيدة بعنوان " خريطة السلام " كما قدم الطفل عمر ايمن من ذوى الهمم فقرة غنائية متميزة حازت على اعجاب الحضور.

وصرحت " جبارة " بأنه يسعد الاكاديمية ان تستضيف هذا الحدث الهام لأبنائنا من ذوى الهمم تقديرا لجهودهم فى الرسم والتشكيل وأضافت أن جدران قاعة مختار عبد الجواد للفنون التشكيلية قد تزينت بكم رائع من اعمال أبنائنا المبدعين، مؤكده أن أعمالهم قد عكست مواهب فنيه متميزة وأضافت ان المعرض يؤكد على تعزيز الثقة في ذوى الإعاقة ويقدم نوع من أنواع الدعم المعنوى لأسرهم وينقل للمجتمع نماذج إيجابية استطاعت ان تتحدى الظروف وان يطلقوا العنان لمواهبهم.