صراع قمة الدوري.. ماييلي وقطة يقودان هجوم بيراميدز أمام المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، التشكيل الذي يخوض به مباراة المصري البوسعيدي في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الخامسة من مساء الإثنين على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويمتلك بيراميدز 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وهو نفس رصيد المصري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس