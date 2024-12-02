بالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتى تشمل (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء) يعد حدثا تاريخيا، وجنيا لثمار مجهودات امتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرون عامآ في إطار لتحقيق الهدف الأسمى، وهو الربط الكهربائى العربى الشامل، والذي سيكون دافعاً للتنمية في بلداننا العربية، موضحا ان هذا الهدف لطالما حظى بإهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها.

وفي ذات السياق اختار المجلس الوزاري العربي للكهرباء ، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس فى دورته الجديدة خلال 2025 و ذلك بعد تصويت الدول الأعضاء و اختيارهم لمصر بالإجماع ، كما اختار المجلس وزير كهرباء البحرين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي.

وتستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.

“وزير الكهرباء الفلسطيني: اسرائيل دمرت الشبكة الكهربائية بغزة”



قال المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر محطة غزة لإنتاج الكهرباء منذ اكتوبر 2023 و هو ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي حتى الآن على معظم مناطق غزة .

وتابع ملحم أن جيش الاحتلال دمر المعدات الخاصة بالشبكة الكهربائية بشركة توزيع غزة بنسبة 82%.

و أضاف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزارة العربي الذى تستضيفه وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن الاحتلال الإسرائيلي أن 70% من شركات توزيع الكهرباء تم تدميرها بالإضافة إلى 138 كيلو متر من شبكات الجهد المتوسط تم تدميرهم علاوة على استشهاد 25 من موظفى قطاع الكهرباء بغزة.

وقال إن قطاع غزة يحتاج حاليا إلى وحدات طاقة شمسية متنقلة و مولدات ديزل لتوصيل التيار لأهالى غزة.