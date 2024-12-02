الأربعاء.. "الثقافة السينمائية" يعرض 4 أفلام عن الحرف التراثية مجانا للجمهور

ينظم مركز الثقافة السينمائية بقيادة الكاتبة أمل عبدالمجيد، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض فيها مجموعة من الأفلام التي تتناول الحرف التراثية والعادات المرتبطة بالمناسبات المصرية، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 4 ديسمبر الجاري، بمقر المركز في شارع شريف بوسط البلد.

يعرض خلال الأمسية أفلام "الخيامية" للمخرج هاشم النحاس، و"العقادين" للمخرج مدحت قاسم، و"فن الفلاحين" للمخرج عبد القادر التلمساني، و"شد الحبل" إخراج نهاد عشري.

توثق هذه الأفلام للحرف والمهن التراثية التي ارتبطت بالعادات المصرية التي ولا تزال متوارثة حتى الآن.