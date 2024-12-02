الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: نركز على 4 برامج أساسية خلال عملنا بمصر

قال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الوكالة تركز على 4 برامج أساسية في عملها بمصر، تتمثل في ( الصحة والتعليم والحوكمة وإدارة المحافظات والتنمية والتمكين الاقتصادي ) ، مشيرا إلى أن الكونجرس يمنح الوكالة أموالاً إضافية للاستثمار في الشعب المصري.



وأ ضاف شون جونز، في تصريحات صحفية، على هامش احتفالية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في صعيد مصر بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، إن حجم المخصصات السنوية التي تقدمها المعونة الأمريكية بموافقة الكونجرس تصل لنحو 125 مليون دولار.

وعن إمكانية زيادة هذا المخصص خلال 2025، قال جونز إنه من الصعب التوقع بهذا الشأن حاليا خاصة في ظل تولي رئيس جديد للرئاسة الأمريكية، ولكن نطمح في وجود زيادة جديدة خاصة وأن الهدف هو الاستثمار في المصريين.

وأشار إلى أن الوكالة وعلى مدار عملها في مصر استثمرت ما نحو 40 مليار دولار في تنفيذ برامجها الخاصة بالتنمية ودعم الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا أنه قد لا تكون هناك أماكن كثيرة عليها شعار الوكالة الأمريكية ولكن عدد المستفيدين من استثمارات الوكالة كبير.

وعلى جانب آخر لفت جونز، إلى استمرار بلاده متمثلة في الوكالة في تقديم الدعم والاستثمارات اللازمة لتنمية المجتمع المصري والمساعدة في رفاهية وازدهار المواطن.

و أوضح أن الوكالة تعاونت مع مؤسسة النداء في تنفيذ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لفتيات صعيد مصر على مدار 4 سنوات، بتكلفة 3 ملايين دولار ساهم في تمكين 7000 فتاة اجتماعيا واقتصاديا في محافظتي المنيا وقنا.

وذكر أن الوكالة لديها مخططات للاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج في كافة محافظات الصعيد ليس فقط بالتعاون مع مؤسسة النداء بل كل مؤسسات المجتمع المدني في مصر

وأعرب عن سعادته بمدى التقدم الذي شهدته مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا انبهاره بفتيات مصر والذين قد تكن من بيئات محافظة ولكن عند تمكينها تستطيع تحقيق نتائج ممتازة.