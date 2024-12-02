غداً.. انطلاق الدورة التاسعة لمعـرض فوود أفريكا ومعارض "باك بروسيس"

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية غدا الثلاثاء، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا".

ويقام المعرض خلال الفترة من 3 الي 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة و تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى ، وبرعاية كريمة من وزارء الصناعة و التموين والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة اكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى.

وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض – ان رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار لهذا الحدث تعكس الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية لمنظومة المعارض وهو الامر الذي يجعل من مصر مركزاً محورياً لصناعة المعارض اقليمياً ودولياً ، لافتةً الى ان المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الخامسة الى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " و المتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

واشارت الى ان المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 15 جناح دولى ، فضلا عن مشاركة دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام ، ومن ابرزالدول الـ39 المشاركة فى فعاليات المعرض كل من العراق والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند واندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وارمينيا والكويت وتونس والأردن .

واوضحت انه يشارك فى الفعاليات ايضا العديد من المنظمات التنموية ، ومن بينها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو ، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية - جى أى زد ، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية و مركز تحديث الصناعة و مبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة و مبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية و مشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

وأشارت قابيل الى ان دورة هذا العام من المعرض سوف تشهد تركيزاً كبيراً على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال ، حيث سيتم ولأول مرة تنظيم جناح لرواد الاعمال من عدد من الدول الافريقية ومنها ( نيجيريا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا ) وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الافريقى ، وتضم اهم معروضاتهم منتجات الفانيليا والبن والفواكه المجففة والخضار والفواكه الطازجة ، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الاعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، الى جانب مشاركة عدد من رائدات الاعمال المستفيدات من مشروع smart agri والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الألمانية .

ولفتت الى انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد 25 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين ، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى الى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية و التشبيك مع المشترين الدوليين.



جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وغرفة الصناعات الغذائية ، وهيئة سلامة الغذاء ، وجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية ، وجهاز التمثيل التجارى ، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

ويشارك فى الفعاليات عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك فى فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وقطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة والحجر البيطرى.