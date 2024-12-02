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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قاتل أسرته بطوخ ينهي حياته أسفل عجلات القطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت مجزرة طوخ التي راح ضحيتها ربة منزل وطفليها ووالدة المتهم وإصابة شقيقه أحداثا جديدة حيث تخلص المتهم من حياته.

وألقى المتهم نفسه أمام القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة أمام مول العابد بطوخ، ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الأشلاء إلى مستشفى طوخ العام وتعرفت شقيقته على جثمانه، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وفيما يخص شقيق المتهم لازالت حالته حرجة ويتلقى العلاج داخل مستشفى طوخ العام.
وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ، إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شاب بإشعال النيران في والدته وشقيقه وقتل زوجته وابنيه الاثنين.

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